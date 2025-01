Restobar Rosie breidt uit met een wijnbar op de Biltstraat in Utrecht

De eigenaren van restobar Rosie gaan hun onderneming uitbreiden aan de overkant van de straat. Op de Biltstraat 1 opent het duo een wijnbar genaamd POLLY. Er komt ook een productiekeuken in het pand om meer ‘diepgang en comfort’ te geven aan de gerechten bij Rosie.

Eigenaren Jac Rijks en Yora Galjaard zeggen dat de zaken goed gaan in Rosie. De enige belemmering is de krappe ruimte in de restobar, en daarom ging het duo op zoek naar uitbreiding. Die kwam er niet veel later in het pand op de Biltstraat 1. “Een mooie karakteristieke hoek, die qua ruimte en indeling ongeveer precies voldeed.”

Wijn, kazen en een productiekeuken

Zo geschiedde het idee voor POLLY, een wijnbar en productiekeuken in een. Wat gasten kunnen verwachten? “Een plek waar iedereen gewoon binnen kan lopen, hier geen reserveringen. Verwacht mooie kazen, charcuterie en ons eigen brood.” Op de kaart staan veel wijnen per glas, tapbieren en een cocktail voor de liefhebber. Als de situatie goed is, komen er ook een aantal kleine gerechtjes op het menu.

Los van de wijnbar krijgt het pand ook een andere functionele invulling. Er komt een grote productiekeuken voor restobar Rosie te zitten. Daar moet meer ruimte komen voor andere gerechten: “Ruimte om te koelen, op te bergen, te fermenteren. Om brood te bakken en groente in te leggen of charcuterie te rijpen. Kortom: ruimt voor verdieping en comfort.”

De deuren van POLLY moeten openen in april. Een specifieke datum is nog niet bekend.