Restruimte gezocht; ken jij nog ergens een stukje buitenruimte zonder functie in Utrecht?

Ruimte is schaars, en wordt alleen maar schaarser. Utrecht is een van de snelst groeiende gemeentes van Nederland. Alles draait om ruimte, en hoe dat gebruikt gaat worden. Over elke centimeter in de stad lijkt soms nagedacht te zijn. Wie goed kijkt ziet echter ook nog genoeg ‘restruimte’. DUIC start een zoektocht naar overgebleven ruimte en roept de hulp in van de lezers!

Oproep: weet jij nog plekken met ‘restruimte’? Klein of groot? Stuur ons de locatie door, en als het even kan met een foto! Mailen kan naar redactie@duic.nl met onderwerp Restruimte

Wat is restruimte?

Restruimte is een term die regelmatig gebruikt wordt door stedenbouwkundigen, maar echt een gedeelde eenduidige definitie is er niet. Het kunnen enkele vierkante meters ruimte zijn zonder echte functie, overgebleven op plekken waar de stad al is volgebouwd. Een stad bedacht vanaf de tekentafel, waar tussen de ontworpen gebouwen nog een stukje restruimte is overgebleven. Vaak ligt er alleen bestrating of is het een groot stuk berm.



Restruimte kan ook iets grotere stukken ruimte zijn, terrein dat braak ligt. Of waar slechts gras ligt maar wat geen parkfunctie heeft en waar de natuur ook geen vrij spel krijgt.

Soms wordt restruimte juist geclaimd, door omwonenden die er zelf iets van maken of waar de natuur flink kan woekeren.

Restruimte is te vinden midden in de stad, in de wijken en ook aan de randen van de gemeente. Plekken waar totaal nog geen stedelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden, of juist de stukken die men ‘vergeten’ is.

Waarom is restruimte belangrijk?

Restruimte kan lucht geven aan de stad, waarbij het goed is dat niet alles wordt volgebouwd en waar niet over alles is nagedacht. Maar restruimte kan juist ook gebruikt worden voor functies die er wellicht nog te weinig zijn; om kwalitatief groen toe te voegen, speelplekken, bankjes, plekken waar bewoners samen iets kunnen ontplooien of waar zelfs nog ruimte is voor woningen. We zijn ook benieuwd naar de ideeën van onze lezers daarover.

