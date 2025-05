Revalidanten beklimmen de Domtoren in Utrecht: ‘Ze hebben wekenlang naar hun doel toegewerkt’

Zo’n veertig revalidanten van De Hoogstraat in Utrecht hebben dinsdag, op de Europese Dag van de Beroerte, de Domtoren (deels) beklommen. Alle mensen die meededen hebben zelf ook een vorm van hersenletsel, waardoor de klim een behoorlijke uitdaging was.

Revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft het evenement georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van snelle herkenning van een beroerte. “Jaarlijks worden tienduizenden Nederlanders getroffen door een beroerte. Het gaat dan om een TIA, hersenbloeding of herseninfarct. Hoe eerder een beroerte wordt herkend en behandeld, hoe groter de kans op herstel”, schrijft het revalidatiecentrum.

In aanloop naar het evenement hebben de revalidanten geoefend op de trappen van hun revalidatiecentrum. “Zij hebben wekenlang samen met onze therapeuten naar hun doel toegewerkt en kijken er heel erg naar uit vandaag te laten zien wat ze kunnen”, zegt Lisa Borrenbergs, ergotherapeut bij De Hoogstraat en mede-initiatiefneemster.

465

De een is mobieler dan de ander. Voor sommigen voelt het zetten van een paar stappen al als een marathon, terwijl de ander wel in staat is om de 465 traptreden van de Domtoren op- en af te lopen.

Het ging dan ook om het behalen van het persoonlijke doel. Eugénie Brinkhof, fysiotherapeut bij De Hoogstraat: “Voor de één is dat de fysieke klim, voor de ander is het mentaal of sociaal: reizen met het openbaar vervoer, ondanks een afasie durven spreken bij het bestellen van een kop koffie of gewoonweg in een drukke omgeving zijn.”