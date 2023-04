Rietveld Schröderhuis organiseert tastrondleiding en een tour in gebarentaal

Het Rietveld Schröderhuis organiseert vanaf 8 mei zogenoemde tastrondleidingen voor mensen met een visuele beperking. Onderdeel van deze rondleiding is een nieuwe voelmaquette van het beroemde Schröderhuis. Daarnaast is de gratis multimediatour, die nu in acht talen beschikbaar is, vanaf 25 april ook te bekijken in de Nederlandse Gebarentaal. Met deze twee aanpassingen hoopt het Rietveld Schröderhuis toegankelijker te zijn voor mensen met een auditieve of visuele beperking.

De tastrondleiding, een speciale rondleiding voor bezoekers met een visuele beperking, vindt vanaf 8 mei iedere twee maanden plaats. De tour begint met het voelen van een speciaal ontworpen maquette van het Rietveld Schröderhuis en wordt gevolgd door een tastrondleiding door het interieur.

Naast het aanraken van de ruimtes worden ook geluiden gebruikt om het verhaal van het huis tot leven te brengen. Een gids vertelt over het leven en werk van de architecten Gerrit Rietveld en Truus Schröder en er zijn audiofragmenten te horen.

Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum: “Gerrit Rietveld ontwierp vanuit ruimte en niet vanuit massa. Met de nieuwe tastrondleidingen hopen we mensen met een visuele beperking ook die ruimte te kunnen laten ervaren.”

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Multimediatour

Daarnaast biedt het Rietveld Schröderhuis vanaf 25 april hun multimediatour aan in Nederlandse Gebarentaal. De multimediatour is een gratis tour die met een link of QR-code via de telefoon bekeken kan worden. De digitale videotour is al beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Japans en Mandarijn en vanaf eind april dus ook in Nederlandse Gebarentaal.

Marco Grob, zakelijk directeur van het Centraal Museum, Rietveld Schröderhuis en nijntje museum: “We streven ernaar om zoveel mogelijk bezoekers zich welkom te laten voelen in onze musea. Met dit speciale programma voor mensen met een auditieve of visuele beperking hopen we nog meer mensen kennis te laten maken met het Rietveld Schröderhuis.”

Eerste rondleidingen

Het Rietveld Schröderhuis is open van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 en 16.00 uur. Het huis is uitsluitend te bezoeken met een vooraf geboekt ticket.

De eerste tastrondleidingen vinden plaats op 8 mei, 27 juli, 5 september en 5 november, van 14.00 tot 15.30 uur. De tours zijn onder begeleiding van een gids. Begeleiders en hulphonden zijn ook welkom en mogen gratis naar binnen.