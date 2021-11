‘Rij Ballonvrij’: Utrechtse jongerenorganisatie wil lachgas in het verkeer tegengaan

De Utrechtse jongerenorganisatie TeamAlert is op donderdag gestart met de campagne ‘Rij Ballonvrij’. Deze campagne moet het lachgasgebruik achter het stuur tegengaan. Volgens TeamAlert is dat een groeiend probleem.

De Nederlandse politie registreerde in 2019 nog 1.700 verkeersincidenten door lachgasbruik. Een jaar later ging dat aantal al richting de 3.000.

In gesprek

“De politie ziet steeds vaker ongelukken in het verkeer waarbij mogelijk lachgas in het spel was. Het is daarom helaas hard nodig om jongeren te wijzen op de effecten van het gebruik van lachgas in het verkeer”, zegt Barbara Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

TeamAlert is op donderdag op de Stadhuisbrug in het centrum van Utrecht te vinden. Daar gaan jongerenvoorlichters in gesprek met mensen over lachgas in het verkeer. Ook online verspreidt de Utrechtse jongerenorganisatie informatie.

Aanhouding

Afgelopen zondagavond heeft de Utrechtse politie nog een automobilist aangehouden die een lachgasballon in zijn mond had. De beginnende bestuurder reed bijna meerdere fietsers en een stadsbus aan. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.