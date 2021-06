Rij van een uur bij vaccinatielocatie in de Jaarbeurs door gesprongen waterleiding in Nieuwegein

Het is maandag drukker dan normaal bij de vaccinatielocatie in de Jaarbeurs. Rond 14.00 uur sprong een waterleiding bij de vaccinatielocatie in de Beursfabriek in Nieuwegein, waardoor mensen die daar een vaccinatieafspraak hadden naar andere locaties moeten.

De GGD Regio Utrecht liet weten dat mensen die maandagmiddag een afspraak hadden op de locatie in Nieuwegein gebeld zouden worden. Zij konden terecht op andere locaties in de regio en dat leidt tot drukte in Utrecht.

Voor de deur van de Jaarbeurs zijn lange rijen ontstaan, omdat mensen uit Nieuwegein die een prikafspraak hadden staan onder meer werden doorgestuurd naar die locatie. “Het hele proces duurt inmiddels een uur”, zegt Leon Noorlander. Hij heeft zijn vaccinatie gehad, maar staat nog in de rij voor een stempel in het gele boekje. “De laatste etappe. Maar een kleine opgave voor zo’n belangrijke prik!”

De GGD laat via Twitter weten hard te werken om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Hoe lang het nog duurt voordat de drukte is opgelost, is onduidelijk.

Niets mis met #vaccinatiebereidheid in Utrecht. Rij van zeker tweehonderd meter pic.twitter.com/yoT2MxtVC8 β€” Annie van de Pas (@AnnievandePas) June 7, 2021