Rijk geeft 21 miljoen euro aan Utrecht om wijk Overvecht te verbeteren en bewoners te helpen

Utrecht krijgt twee flinke geldbedragen van het Rijk om verbeteringen aan te brengen in de Wijk Overvecht. Het gaat om 14 miljoen euro voor woningen en 7 miljoen euro voor bewoners in een kwetsbare positie, zoals armoede en schulden.

De 14 miljoen euro gaat de gemeente onder meer gebruiken voor het renoveren en verduurzamen van verschillende huizen, het transformeren van garages naar woningen, het bouwen van maatschappelijke voorzieningen en het vernieuwen van de openbare ruimte in de gebieden waar ook woningen worden opgeknapt. Met het geld kunnen 800 woningen aangepakt worden.

De 7 miljoen euro komt uit een ander potje, en krijgt dus ook een ander doel. Dit geld wordt gebruikt om armoede en mensen met schulden te helpen, om bewoners te helpen te re-integreren en aan een baan te helpen en om kinderen in een kwetsbare positie goed op weg te helpen.

Rachel Streefland, wethouder wijkaanpak Samen voor Overvecht: “Als het college zijn we ontzettend blij dat het Rijk onze twee subsidieaanvragen heeft toegekend. Ik zie het als een blijk van erkenning voor de grote inzet in Overvecht samen met bewoners en al onze partners. Met deze twee subsidies kunnen we vol blijven inzetten met het stap voor stap en integraal verbeteren van de wijk.”