Rijk legt 30,5 miljoen euro neer voor Merwedegebied Utrecht; maar meer geld nodig

Het Rijk heeft toegezegd 30,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Merwedegebied in Utrecht. Het geld kan gebruikt worden om sport-, groen- en recreatievoorzieningen aan te leggen. Met het geld kan onder meer Sportpark Nieuw-Welgelegen uitbreiden, wordt de openbare ruimte van Kanaleneiland groener gemaakt en krijgt Park Transwijk meer voorzieningen.

Het geld komt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en is onderdeel van een pakket van in totaal 51 miljoen euro dat naar de metropoolregio Utrecht komt. 5,5 miljoen euro gaat naar de gemeente Nieuwegein, voor de ontwikkeling van Rijnhuizen. 15 miljoen euro wordt gebruikt in Amersfoort om bedrijven te plaatsen om woningbouw mogelijk te maken.

Het geld wordt in Utrecht gebruikt om de ontwikkeling van het Merwedegebied mogelijk te maken. Er komen tienduizenden woningen, maar daarnaast moeten ook andere voorzieningen in het gebied en eromheen aangepakt worden. In de hele metropoolregio spelen ook uitdagingen als stikstof, netcongestie en het zorgen voor voldoende groen- en drinkwatervoorzieningen. Om dat allemaal op te lossen is een hoop geld nodig.

Reacties

Gedeputeerde Huib van Essen (provincie Utrecht): “De Rijksbijdrage van 51 miljoen is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. We zien uit naar verdere samenwerking met het Rijk om Metropoolregio Utrecht gezond en groen te laten groeien. Dat vraagt een forse uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, voldoende zoetwater en de ruimte en middelen voor het versterken van groen.”

Wethouder Eelco Eerenberg: “Als Metropoolregio hebben we te maken met belangrijke opgaven – opgaven die ook van betekenis zijn voor Nederland als geheel. Met de ontwikkeling van het Merwedegebied dragen we stevig bij aan de nationale woonopgave. Daarbij gaat het om méér dan alleen woningbouw. Naast woningen zijn ook investeringen in de openbare ruimte noodzakelijk, om de stad op een verantwoorde en gezonde manier te laten groeien. Goed dat het Rijk hieraan bijdraagt; het onderschrijft dat de versterking van de Metropoolregio Utrecht – het nationale knooppunt voor wonen, werken en reizen – een gezamenlijke opgave is.”