Rijksmonumenten aan Oudegracht in Utrecht beklad met graffiti

De gevels van twee panden aan de Oudegracht in Utrecht zijn beklad met graffiti. Een oplettende DUIC-lezer merkte dit op en stuurde de foto’s naar de redactie. De gemeente stopte in 2021 met het verwijderen van graffiti op particuliere eigendommen. Die laat nu weten geen uitzondering te maken voor Rijksmonumenten.

De gemeente Utrecht verwijderde jarenlang graffiti in de openbare ruimte. Dat gold enkele jaren ook voor particuliere eigendommen in de stad, zonder dat de pandeigenaren daarvoor hoefden te betalen. Maar in 2021 kondigde de gemeente aan daarmee te stoppen. Met deze actie moet zo’n 40.000 euro per jaar worden bespaard.

Alleen in de openbare ruimte haalt de gemeente nog graffiti weg. Dat moet binnen vier dagen gebeuren. Als het gaat om kwetsende teksten, worden de opschriften binnen 24 uur verwijderd. Prullenbakken, bankjes en standbeelden in Utrecht worden dus binnen enkele dagen of uren gereinigd.

Monumenten

Nu is er graffiti verschenen hoog op de gevels van de panden aan de Oudegracht 147 en 149 – hoe de maker op deze plek terechtkwam is nog onduidelijk – het gaat hier om twee gebouwen in de Utrechtse binnenstad met een rijksmonumentale status. Rode, zwarte en witte verf ontsiert de puien van de twee gebouwen.

Voor monumentale panden maakt de gemeente geen uitzondering. “Zolang een pand een persoonlijk eigendom is, geldt daarvoor de lijn dat we als gemeente sinds 1 januari 2021 geen graffiti meer verwijderen”, laat een woordvoerder weten. Het is daarom aan de eigenaar of eigenaren van de panden aan de Oudegracht om de graffiti van de gevels te wassen.

