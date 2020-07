Rijkswaterstaat gaat grootschalig onderzoek op en rond Merwedekanaal in Utrecht uitvoeren

Rijkswaterstaat gaat de komende negen maanden allerlei zaken op en rond het Merwedekanaal onderzoeken. Zo worden de condities van onder andere de oevers, bruggen, sluizen en waterbodemkwaliteit onderzocht.

Het Merwedekanaal was tot 1952 de belangrijkste scheepvaartverbinding tussen de Lek en Amsterdam. Daarna nam het Amsterdam-Rijnkanaal die rol over. Hoewel het Merwedekanaal nu geen nationale functie meer heeft, is het water en de aangrenzende oevers nog steeds eigendom van het Rijk. Den Haag is daarom ook nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer.

Begin dit jaar heeft Rijkswaterstaat aangegeven nu over voldoende middelen te beschikken om het onderzoek én het eerste deel van het onderhoud uit te voeren. “De nu beschikbare middelen zijn naar verwachting nog onvoldoende voor al het noodzakelijke onderhoud in en rondom het kanaal”, schrijft wethouder Kees Diepeveen.

Overdracht

Bij het onderzoek van de waterbodemkwaliteit wordt ook de Vaartsche Rijn en het zuidelijk deel van de Catharijnesingel meegenomen.

Het Utrechtse deel van het Merwedekanaal staat al sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw op de landelijke lijst met wateren die door het Rijk overgedragen kunnen worden aan lagere overheden. Om die reden zijn het Rijk, de gemeente en waterschap De Stichtse Rijnlanden sinds 2017 in gesprek over een eventuele overdracht van het kanaal. Deze gesprekken lopen nog.