Rijkswaterstaat gaat zieke bomen langs de A12 en A27 bij Utrecht kappen

Rijkswaterstaat gaat vanaf volgende week dode en zieke essen langs de A12 en A27 bij Utrecht kappen. Deze bomen kunnen takken verliezen of in het geheel omvallen waardoor ze een gevaar voor de verkeersveiligheid zijn. Alle bomen die op de kaplijst staan zijn aangetast door de essentaksterfte, een schimmelziekte en een hardnekkig probleem in Utrecht.

In januari raasde de storm Christoph over de regio. Vanwege de harde wind vielen er verschillende bomen om en anderen verloren takken. Sommige stukken belandden op de snelweg.

Rijkswaterstaat zegt dat het merendeel van deze bomen aangetast bleek door de essentaksterfte. Daarom is er op 1 februari naast de jaarlijkse bomencontrole een extra inventarisatieronde gedaan langs de A12 en A27. “Tijdens de inventarisatie bleken de soms wel dertig meter hoge bomen op grote schaal aangetast door de essentaksterfte”, schrijft Rijkswaterstaat in een persbericht.

KRU

Bij de inventarisatie in Amelisweerd was ook de beheerder van het landgoed betrokken én ook de voorzitter van Kerngroep Ring Utrecht (KRU), een organisatie die strijdt tegen de verbreding van de A27 en voor het behoud van het groen in Amelisweerd.

KRU heeft naast het onderzoek van Rijkswaterstaat een second opinion laten uitvoeren. Daaruit bleek ook dat er bomen gesnoeid of gekapt moesten worden om te zorgen dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt.

Laatste ronde

Rijkswaterstaat zegt tot slot dat er op korte termijn nog een laatste inventarisatieronde wordt gemaakt aan de oostzijde van de A27. Hierbij zijn de ecoloog van Rijkswaterstaat, een expert van KRU en de boomverzorger van de aannemer aanwezig.

Tijdens die laatste ronde wordt ook gekeken naar bomen die tot een stronk van ongeveer een meter teruggesnoeid kunnen worden. Hierdoor kan zo’n boom op een later moment weer ontspruiten.

Broedseizoen

De werkzaamheden vinden van 15 februari tot en met 5 maart plaats. Het is belangrijk dat het werk voor het broedseizoen, dat begint op 15 maart, is afgerond.

In de video hieronder licht Eric Diepstraten van Rijkswaterstaat de werkzaamheden nog een keer toe.