Rijkswaterstaat kapt deze week alsnog dode en zieke bomen langs Utrechtse snelwegen

Vanwege de stormen in februari kon Rijkswaterstaat destijds niet alle dode en zieke bomen langs de A12 en A27 bij Utrecht kappen. Daarom worden in de nacht van 16, 17 en 18 maart de resterende exemplaren weggehaald.

Langs de A12, vanaf knooppunt Oudenrijn tot en met knooppunt Lunetten, en langs de A27 ten zuiden van knooppunt Lunetten moeten dode en zieke bomen worden weggehaald. Eigenlijk had dit al voor 13 maart gedaan moeten zijn, maar vanwege de stormen is dat niet gelukt. Daarom wordt het werk nu deze week alsnog afgerond.

Omdat het broedseizoen dinsdag start, worden de bomen die op de kaplijst staan in de ochtend voor de werkzaamheden gecontroleerd door een ecoloog. “Hierbij wordt het territoriaal gedrag van vogels in kaart gebracht en wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld nesten in bomen”, is te lezen in een persbericht van Rijkswaterstaat.

File

Als er bijvoorbeeld een nest wordt gevonden, beoordeelt de ecoloog hoe het werk kan worden uitgevoerd. Als dit niet kan zonder het nest te verstoren, worden de werkzaamheden opgeschoven tot na 15 juli, het moment dat het broedseizoen afloopt.

Op donderdag 17 februari zorgde een omgewaaide boom nog voor veel vertraging op de Utrechtse snelwegen. Automobilisten stonden op de A12 ruim een uur in de file tussen Maarsbergen en Utrecht.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.