Rijkswaterstaat onderzoekt mogelijk vervuilde bodem bij Demkabocht in Utrechts Amsterdam-Rijnkanaal

Rijkswaterstaat laat tussen 28 augustus en 3 september bodemonderzoek doen bij de Demkabocht aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Het onderzoek is nodig omdat de Demkabocht verbreed gaat worden en de bodem waarschijnlijk vervuild is door vroegere werkzaamheden van staalfabriek Demka.

De Demkabocht in het Amsterdam-Rijnkanaal is een scherpe bocht voor het scheepvaartverkeer. Daarom wordt de bocht voor de veiligheid over een lengte van 600 meter verbreed, tot maximaal elf meter. Rijkswaterstaat verwacht dat de bodem op de plek van de werkzaamheden vervuild is door vroegere werkzaamheden van de staalfabriek. Voordat de werkzaamheden kunnen beginnen, wordt er dan ook bodemonderzoek gedaan.

Het onderzoek wordt gedaan in en langs het kanaal en in de groenstrook. In de grond worden sleuven gegraven, waaruit door onderzoekers water- en grondbodemmonsters worden genomen. De onderzoekers dragen tijdens het werk beschermende kleding omdat ze mogelijk in aanraking komen met asbest of zware metalen. De bodemmonsters worden later onderzocht in een laboratorium.

Het onderzoek duurt van 28 augustus tot en met 3 september. De onderzoekslocatie is tijdens het onderzoek afgezet en het voetpad langs het kanaal is niet toegankelijk. Rijkswaterstaat laat tot slot weten dat er voor omwonenden en voorbijgangers geen blootstellingsgevaar is.