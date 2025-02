Rijkswaterstaat: ‘Ongekende verkeershinder rond Utrecht vanwege werkzaamheden’

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om de regio Utrecht zo veel als mogelijk te vermijden vanwege een groot aantal wegwerkzaamheden. De organisatie verwacht ‘ongekende verkeershinder’ op de wegen. Bestuurders doen er goed aan om hun reis dit jaar tactisch te plannen.

Volgens Rijkswaterstaat is het wegonderhoud dat in 2025 wordt gepleegd ‘enorm’. Zo wordt op de A12 tussen Veenendaal en Lunetten het asfalt vervangen, wordt er gewerkt aan de Galecopperbrug richting Arnhem en krijgt het wegdek op de A2 tussen knooppunt Oudenrijn en de Leidsche Rijntunnel een nieuwe laag asfalt. Rijkswaterstaat heeft het daarmee aardig druk, en ook automobilisten kunnen daar best wat hinder door ervaren.

Anticiperen

Zó druk zelfs dat de verkeersorganisatie bestuurder waarschuwt voor flinke verkeershinder. “In de regio Utrecht is het vaak al behoorlijk druk op de weg, dus deze werkzaamheden gaan veel hinder opleveren”, vertelt Eric Diepstraten, hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat. “Dat is geen leuke boodschap, maar de werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid op de wegen te kunnen garanderen. Bovendien: gepland onderhoud is minder erg dan ongepland onderhoud.’

Doordat het onderhoud is gepland, adviseert Rijkswaterstaat om de auto te laten staan wanneer dat kan, of de spits te vermijden. “En als je toch de weg op moet, volg dan de omleidingsborden en niet je navigatiesysteem”, zegt Diepstraten.

Mocht het onvermijdelijk zijn om de auto te pakken tijdens de spits, is de kans groot dat er flinke file staat. Vooral in de periode mei tot oktober zou het oppassen geblazen zijn. Ook adviseert Rijkswaterstaat om gebruik te maken van alternatieven, zoals het openbaar vervoer.

Slijtage

Veel bruggen, viaducten en sluizen dateren uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Daarnaast is er in de loop van de jaren meer en zwaarder vracht- en autoverkeer wat zorgt voor extra slijtage aan het wegdek. Daardoor is die infrastructuur volgens Rijkswaterstaat dringend aan vervanging toe.