Rijkswaterstaat plaatst vogelhuisjes rond Utrecht in strijd tegen eikenprocessierups

Net zoals de gemeente Utrecht gaat ook Rijkswaterstaat meer gebruikmaken van natuurlijke vijanden bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Dit wordt onder meer gedaan langs het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.

De gemeente liet eerder dit jaar weten dat er in de strijd tegen de eikenprocessierups geen gebruik meer wordt gemaakt van het middel Xen Tari. Ook het gebruik van zogenoemde nematoden (aaltjes) wordt afgebouwd omdat dit schadelijk kan zijn voor andere dieren, zoals rupsen van andere vlindersoorten.

In plaats daarvan gaat de gemeente Utrecht op verschillende plekken het groen in de stad aanpassen om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te trekken. Daarnaast worden op nog meer plekken in de stad vogelhuisjes opgehangen die mezen moeten aantrekken. Deze vogels eten de eikenprocessierupsen.

Hotspots

Rijkswaterstaat Midden Nederland heeft nu ook langs onder meer het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal deze vogelhuisjes ophangen. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal zijn bijvoorbeeld 150 huisjes rond zeven hotspots opgehangen.

Rijkswaterstaat zegt daarbij dat de overlast van de rups nog steeds voor kan komen. Er worden daarom op een aantal plekken waarschuwingsborden neergezet.