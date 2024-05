Rijkswaterstaat vreest ‘ergste file ooit op A12’ door werkzaamheden bij Utrecht

Rijkswaterstaat verwacht enorme verkeersdrukte door de werkzaamheden die komende zondag starten tussen Moordrecht en knooppunt Oudenrijn bij Utrecht. De werkzaamheden, die een maand duren, kunnen maandag leiden tot de ‘ergste file ooit op de A12’ als weggebruikers hun reisgedrag niet aanpassen, vreest Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat gaat komende maand het asfalt vervangen door een nieuwere, stillere soort. Het wegdek dat er nu ligt kan niet veel langer meer mee en er wordt gevreesd dat de geluidsnormen mogelijk worden overschreden. Daarom wordt het asfalt vervangen door een nieuwere, stillere soort. Tegelijkertijd worden sommige viaducten zoals Strijkviertel bij De Meern aangepakt. Volgens Rijkswaterstaat moeten de werkzaamheden ervoor zorgen dat de A12 weer ‘jaren mee kan’.

De A12 is in juni vier weekenden afgesloten van Moordrecht tot knooppunt Oudenrijn. Daarnaast zijn er doordeweeks tien nachtafsluitingen en op elf doordeweekse dagen moet het verkeer over twee van de vier rijstroken. Als de weg open is, gelden er snelheidsbeperkingen, waardoor ook extra drukte wordt verwacht.

‘Ergste file ooit’

De werkzaamheden beginnen op zondag 2 juni en op maandag 3 juni zijn er overdag twee rijstroken minder beschikbaar op de A12 tussen Nieuwerbrug en De Meern. Rijkswaterstaat verwacht dan ook ‘enorme hinder’. De weg is normaal al druk en nu is de capaciteit veel minder groot, waardoor de files tot aan Den Haag kunnen oplopen.

“Als weggebruikers deze boodschap niet horen en hun reisgedrag niet aanpassen, kan dit zomaar de ergste file ooit op de A12 worden”, aldus omgevingsmanager Leonie de Vries. Weggebruikers wordt geadviseerd om anders te reizen, samen te reizen of thuis te werken. Wie toch de weg op moet, kan het best op navigatie rijden voor de omleidingsroutes. “Al zullen de omleidingsrouters ook erg druk zijn.”

Rijkswaterstaat kondigde eerder al aan dat meerdere snelwegen bij Utrecht in 2024 op de schop gaan. De A1, A2, A12, A27 en A28 bij Utrecht gaan allemaal op de schop in 2024. Het gaat om grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de A1, A2, A12, A27 en A28. Zo zijn er grootschalige werkzaamheden aan de Galecopperbrug, wordt het wegdek op de A2 vernieuwd en heeft de Leidsche Rijntunnel nieuwe verlichting gekregen.