Rijnenburg Noord is gekozen als topkandidaat voor nieuw megafestivalterrein Utrecht

Rijnenburg Noord is door het college aangewezen als de meest geschikte plek voor een grote nieuwe evenementenlocatie in Utrecht. De locatie zou de meeste ruimte, de laagste geluidsbelasting en de meeste kansen bieden binnen de toekomstige gebiedsontwikkeling. Het voorstel ligt nu bij de gemeenteraad, die begin 2026 een besluit neemt.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat Rijnenburg Noord van de 66 onderzochte plekken als enige voldoet aan alle criteria voor een nieuwe locatie van minimaal 3 hectare, geschikt voor minstens 10.000 bezoekers en 12 evenementendagen per jaar. Dat schrijft het college in het voorstel aan de raad.

Uitgebreid zoekproces

Utrecht groeit en daarmee ook de druk op bestaande evenementenlocaties. De stad heeft drie buitenlocaties voor meer dan 10.000 bezoekers (Strijkviertel, Haarrijnseplas en Park Transwijk), maar geen plek voor circa 25.000 bezoekers. Daarom werd onderzocht waar in de stad ruimte is voor een nieuwe locatie.

Het zoekproces liep in drie fasen in 2024 en 2025. Begin dit jaar werd een lijst met zeventig plekken gedeeld, waarvan er uiteindelijk 66 zijn onderzocht. Via online enquêtes, straat- en groepsgesprekken en informatieavonden werden zorgen en wensen meegenomen. In juni bleven drie locaties over: Hampoort, Park de Gagel en de Rijnenburgpolder. Vandaag is de definitieve keuze naar buiten gebracht: “Uit het onderzoek blijkt dat Rijnenburg Noord de enige kansrijke locatie is”, aldus het college.

De locatie biedt volgens het college voldoende ruimte, heeft de laagste geluidsbelasting en sluit volgens de gemeente het beste aan bij de gebiedsontwikkeling. Park de Gagel en recreatieterrein Hampoort zijn op verschillende onderdelen minder geschikt, onder andere omdat zij op het criterium ‘grootte van het terrein’ minder goed scoorden en vanwege te hoge geluidsbelasting op omliggende woningen.

Geluidsoverlast

Geluid was een van de belangrijkste aandachtspunten. Metingen laten zien dat Rijnenburg Noord de laagste geluidsbelasting op woningen heeft, met een maximum van 86 dB(C) op de gevel. “Dit is aanzienlijk lager dan bij de Hampoort en Park de Gagel”, staat in het raadsvoorstel. Volgens het ARBO-centrum kun je twee uur per dag aan 86 dB worden blootgesteld zonder gehoorschade.

Wethouder Oosters erkent dat er vooral in Nieuwegein zorgen zijn. Ze benadrukt dat het nog wel een flinke afstand is tot Nieuwegein en dat de inrichting van het terrein veel kan doen. “De samenwerking met Nieuwegein en ook hoe we dat precies gaan doen, is iets waar we nu in een volgende fase aan toe kunnen gaan komen. Dus dat is echt ook wel een volgende stap wat ons betreft.”

Toekomstige wijk

Dat de nieuwe wijk Rijnenburg nog ontwikkeld moet worden, ziet Oosters als voordeel. “Ik denk juist dat doordat de wijk er nog niet staat, je echt de kans hebt om na te denken over waar en op welke manier je de woningen wil gaan bouwen, bijvoorbeeld wat betreft isolering. Want dat het bij elkaar kan, daar ben ik wel van overtuigd.”



Hoe dicht de woningen uiteindelijk bij de evenementenlocatie komen, is nog niet bekend. “We weten nu nog niet natuurlijk hoe ver dat precies van elkaar af komt te liggen. Die meetlat heb ik er nog niet meer over gelegd. Daarom willen we ook zo snel mogelijk aan de slag.”

Andere uitdagingen

Belangrijke aandachtspunten voor Rijnenburg Noord als nieuwe evenementenlocatie zijn de drassige ondergrond, ecologische waarden, de huidige bereikbaarheid en samenwerking met grondeigenaren. “Maar de locatie biedt tegelijkertijd ook kansen voor multifunctioneel gebruik”, aldus Oosters. Daarmee doelt ze op samenspel tussen het terrein en de natuur.

De grootste uitdaging zit in de ondergrond. “Die is nu heel drassig. Om op korte termijn een evenementenlocatie te ontwikkelen die ook in de winter open kan gaan, wordt daarom ingewikkeld.” De bodem zou dan eerst verbeterd moeten worden.

Ook de bereikbaarheid is nog beperkt. “Het is echt een lege polder, waar het nu nog best een uitdaging is om te komen. Maar doordat we kunnen integreren in de gebiedsontwikkeling, kunnen we meeliften op dat er goede mobiliteit richting zo’n nieuwe wijk wordt aangelegd.”

Kostenplaatje

Juist deze uitdagingen – de drassige ondergrond en de beperkte toegankelijkheid – maken dat deze locatie het hoogste kostenplaatje van de drie heeft. Voor nutsvoorzieningen en bodemverbetering wordt 1,1 miljoen euro geraamd; voor ontsluiting 1,6 miljoen euro. Ter vergelijking: Park de Gagel kost 660.000 euro, de Hampoort 744.000 euro.

Dat budget is er nog niet. “Maar er komen weer verkiezingen aan, dus wie weet.” Ook benadrukt Oosters dat deze kosten uiteindelijk zwaarder mee wogen in de argumentatie om juist wél voor deze locatie te kiezen.

Kritiek van omwonenden

Het aanwijzen van een nieuwe, grote evenementenlocatie ging niet zonder slag of stoot. Zo werd tegen Hampoort een petitie gestart door het comité Vrienden van de Hampoort, met 5.500 handtekeningen, vanwege zorgen over geluid, verkeersdrukte en natuurschade. Ook rond Park de Gagel en de Rijnenburgpolder klonk protest; een petitie tegen gebruik van Park de Gagel werd ruim 1.500 keer ondertekend.

Volgens Oosters was er nog geen keuze gemaakt toen de petities werden aangeboden. “De petitie van Vrienden van de Hampoort heeft geholpen, maar we hebben vooral gekeken naar de zwaarte van de argumenten, zoals de ecologische waarde die de Hampoort heeft. Bij Park de Gagel ging dat om het argument dat het park echt een achtertuin was voor mensen in de buurt.”

Roxy Dekker en Rammstein

Het voorstel ligt nu bij de gemeenteraad, die begin 2026 beslist. Voorgesteld wordt om in de Uitgangspuntennotitie Rijnenburg 2026 ruimte te reserveren voor een evenementenlocatie binnen de integrale gebiedsafweging. Dat betekent dat binnen de gebiedsontwikkeling wordt bepaald of en hoe een evenementenlocatie hier kan passen. Het zoekproces is nu officieel afgerond.

Of het terrein er daadwerkelijk komt, blijft volgens Oosters de “million-dollar question”. Ze is vooral opgelucht dat er een zorgvuldig gewogen keuze ligt. “Ik wist aan het begin van deze zoektocht dat het best een uitdaging zou zijn.”

“Uiteindelijk zijn we dus heel erg tevreden dat we zowel met de onderzoeken van de gemeente als met de gesprekken die we met bewoners hebben gevoerd echt een goede afweging hebben kunnen maken”, gaat ze verder. “En zo zijn we dus uitgekomen op Rijnenburg-Noord.”

Omdat de ontwikkeling van het terrein moet samengaan met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Rijnenburg, kan het nog wel jaren duren voordat het er ligt. De wethouder ziet er in elk geval mogelijkheden voor grote evenementen. “Utrecht heeft nu beperkte locaties in de buitenlucht. Een Roxy Dekker en Rammstein kan wat ons betreft allemaal.”