Rinke Terpstra krijgt postuum Erepenning voor optreden tijdens tramaanslag in Utrecht

Rinke Terpstra, een van de vier dodelijke slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht, krijgt postuum de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Terpstra’s kinderen krijgen de penning vrijdag uit handen van burgemeester Sharon Dijksma, schrijft de Volkskrant.

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is de oudste Nederlandse onderscheiding voor dappere daden die verricht zijn buiten een strijd. Koning Willem I stelde de penning in in 1822. De penning is vergelijkbaar met de Militaire Willemsorde, die wordt uitgereikt aan militairen die heldendaden hebben verricht.

Terpstra krijgt de erepenning voor het redden van de levens van vijf medepassagiers. Op 18 maart 2019 schoot Gökmen T. in een tram op het 24 Oktoberplein vier passagiers dood. Meerdere andere inzittenden en passagiers die op de vlucht sloegen, raakten zwaargewond. Uit beelden van veiligheidscamera’s in de tram blijkt dat Terpstra als eerste aan de noodrem trok en een raam van een tramdeur intrapte. Hij hielp vijf mensen door het gat te springen, voordat hij zelf naar buiten klom. Tijdens zijn sprong naar buiten werd Terpstra in zijn rug geschoten.

Terpstra was spoorbeheerder bij ProRail en onder meer trainer bij voetbalclub DESTO.