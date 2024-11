Rivierenwijk in Utrecht op de schop; ‘fietsvriendelijker, veiliger en groener’

De Waalstraat, Zijldiepstraat en delen van het Merwedeplantsoen worden in 2026 behoorlijk onder handen genomen. Het gebied in Rivierenwijk moet fietsvriendelijker, veiliger en groener worden. Ook wordt de riolering in de Waalstraat vervangen.

“Er verandert de komende jaren veel in Rivierenwijk, met name door de bouw van de stadswijk Merwede”, zegt wethouder Susanne Schilderman. “Omdat we veel meer fietsers verwachten in deze straten maken we ze ook veiliger en beter toegankelijk voor fietsers en voetgangers.”

Klaargemaakt voor veranderende klimaat

Volgens de wethouder worden de straten ook klaargemaakt voor het veranderende klimaat waarin hitte en hevige regenbuien vaker voorkomen. “Dat doen we door groen en bomen toe te voegen in de straten.” Verder wordt het verouderde riool in de Waalstraat vervangen voor een systeem dat regenwater apart afvangt waardoor het minder snel overstroomt.

In de Waalstraat en de Zijldiepstraat neemt het openbaar groen toe met bijna 1000 m². De stoeptegels en de bestrating van de Zijldiepstraat worden hergebruikt. In de plannen worden de straten aangesloten op twee nieuwe brugverbindingen. Deze moeten de nieuwe stadswijk Merwede en Rivierenwijk met elkaar en met de rest van de stad verbinden.

Daarnaast wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld voor auto’s, waardoor fietsers niet langer hinder ondervinden van auto’s die deels op de stoep geparkeerd staan. De feedback uit de buurt wordt meegenomen in het voorlopige ontwerp, dat naar verwachting in 2025 wordt afgerond. Volgens de planning starten de werkzaamheden eind 2026.