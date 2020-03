RIVM: 17 nieuwe bevestigde coronabesmettingen in Utrecht

In het afgelopen etmaal is bij 17 Utrechters een besmetting met het coronavirus vastgesteld. De stad telt nu 307 bevestigde besmettingen, meldt het RIVM. Dat komt neer op 85,8 patiënten per 100.000 inwoners.

In de rest van Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur 884 coronapatiënten bevestigd, waardoor het totaal op 11.750 ligt. Ook zijn er sinds zondag in Nederland 93 coronapatiënten overleden. In totaal overleden nu 864 Nederlanders aan de gevolgen van het virus.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Vooral heel zieke patiënten en mensen die in de zorg werken worden getest. Door het RIVM wordt niet gemeld hoeveel van de besmette personen weer zijn genezen.

Afvlakking

Sinds zondag zijn 507 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. 3990 Nederlanders zijn nu in het ziekenhuis behandeld (geweest). Volgens het RIVM neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Over een aantal dagen moet duidelijk worden of er daadwerkelijk sprake is van een afvlakking van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen. Dan wordt dus ook duidelijk hoe goed de genomen maatregelen werken.

Utrechtse ziekenhuizen

In de Utrechtse ziekenhuizen zijn volgens de laatste cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) 202 mensen opgenomen die besmet zijn met het coronavirus. 59 van hen worden behandeld op de intensive care-afdelingen van het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht.

Landelijk komen er volgens het RIVM ongeveer 100 nieuwe patiënten per dag op ic-afdelingen bij. Doordat patiënten enige tijd op die afdeling verblijven, neemt het totaal aantal coronapatiënten op intensive care-afdelingen momenteel met ongeveer 80 per dag toe.

Wilt u weten wat voor u als Utrechter belangrijk is om over het coronavirus te weten? Lees dan ons artikel over alle maatregelen en de gevolgen voor inwoners van de stad.