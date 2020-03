RIVM: Aantal besmette Utrechters boven de 100; 18 nieuwe besmettingen

In de gemeente Utrecht zijn er sinds donderdag 18 nieuwe patiënten met het coronavirus bijgekomen. In Utrecht zijn nu minimaal 101 mensen besmet, meldt het RIVM. Dat komt neer op 28,6 besmettingen per 100.000 inwoners. Sinds donderdag kwamen er in Nederland 534 patiënten bij.

Landelijk zijn er nu 2994 bevestigde coronapatiënten. Dertig mensen zijn donderdag aan het virus overleden. In totaal stierven 106 personen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat mensen met milde klachten niet meer getest worden op het virus.

Koning Willem-Alexander zal vrijdagavond om 19.00 uur op tv een toespraak houden vanwege het coronavirus. Eerder sprak premier Rutte de Nederlandse bevolking al toe over de coronacrisis.

Verpleeghuizen

Het kabinet kondigde donderdagavond aan dat alle verpleeghuizen de deuren gaan sluiten voor bezoek. Bewoners en verplegend personeel moeten zo beter beschermd worden tegen het coronavirus. Eerder moesten eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs en scholen en kinderdagverblijven al de deuren sluiten om verspreiding van het virus te voorkomen.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport ) besloot donderdag af te treden, nadat hij woensdag tijdens een debat over het coronavirus in elkaar zakte vanwege oververmoeidheid. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, neemt zijn taken rondom de coronacrisis over. Vrijdag werd bekend dat oud-staatssecretaris Martin van Rijn de nieuwe minister voor Medische Zorg wordt.