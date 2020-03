RIVM meldt 15 nieuwe coronapatiënten in Utrecht; Landelijk ruim 800 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldt dinsdag in Utrecht 15 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het totaal aantal coronapatiënten in de stad Utrecht is nu 160. Dat komt neer op 45,3 patiënten per 100.000 inwoners van Utrecht.

Het aantal coronapatiënten nam in Nederland toe met 811, wat betekent dat nu 5560 mensen positief zijn getest op het coronavirus. Van hen zijn 1495 opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Vooral heel zieke patiënten en mensen die in de zorg werken worden getest.

Sinds maandag overleden 63 Nederlanders aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal zijn nu 276 mensen overleden. Hun leeftijd ligt tussen de 55 en 97 jaar.

Nieuwe maatregelen

Het kabinet kondigde maandagavond nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot 1 juni mogen er in Nederland geen evenementen en bijeenkomsten plaatsvinden. Het aantal bezoekers maakt daarbij niet uit.

Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te treden en forse boetes uit te delen aan mensen die samenscholen. Groepjes van drie of meer mensen die niet tot één familie behoren, kunnen boetes van rond de 400 euro per persoon krijgen. Voor bedrijven die zich niet aan de regels houden kan de boete oplopen tot 3000 á 4000 euro.

Schoolexamens

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, kondigde dinsdag aan dat de centraal examens op de middelbare scholen dit jaar niet doorgaan.

De schoolexamens zullen nu gaan bepalen of een leerling het diploma haalt. Dat diploma heeft dezelfde waarde als andere jaren.

Wilt u weten wat voor u als Utrechter belangrijk is om over het coronavirus te weten? Lees dan ons artikel over alle maatregelen en de gevolgen voor inwoners van de stad.