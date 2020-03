RIVM meldt 25 nieuwe bevestigde coronapatiënten in Utrecht

In het afgelopen etmaal hebben 25 Utrechters positief getest op het coronavirus. De stad telt nu 290 bevestigde besmettingen. Dat komt neer op 81,1 patiënten per 100.000 inwoners. Dat meldt het RIVM

Ook in de rest van Nederland stijgt het aantal positief geteste mensen. Sinds zaterdag zijn er 1.104 bijgekomen waardoor het totaal op 10.866 ligt. Ook zijn er sinds gisteren weer 132 mensen overleden. In totaal bezweken 771 Nederlanders aan de gevolgen van het virus.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Vooral heel zieke patiënten en mensen die in de zorg werken worden getest. Door het RIVM wordt niet gemeld hoeveel van de besmette personen weer zijn genezen.

Maatregelen

Volgens het RIVM neem het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. “Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking […] en daarmee hoe goed de genomen maatregelen werken”, is te lezen op de website.

De politie liet eerder weten dat er in Utrecht al meerdere boetes zijn uitgeschreven aan personen die zich niet aan de maatregelen van het kabinet hielden. Zo zijn meerdere jongeren op de bon geslingerd die een afgesloten sportpark betraden om bijvoorbeeld een balletje te trappen.