RIVM meldt 28 nieuwe coronapatiënten in Utrecht; Nu 243 Utrechters besmet

Het RIVM meldt vrijdag 28 nieuwe coronapatiënten in Utrecht in de afgelopen 24 uur. Het totaal aantal coronapatiënten in de stad is nu 243. Dat komt neer op 67,9 patiënten per 100.000 inwoners van Utrecht.

Het aantal coronapatiënten nam in Nederland toe met 1172, wat betekent dat nu 8603 mensen positief zijn getest op het coronavirus. Van hen zijn 2500 opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Dat is 349 meer dan donderdag. De meeste gemelde patiënten vallen in de leeftijdscategorie 55 tot 59 jaar.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Vooral heel zieke patiënten en mensen die in de zorg werken worden getest. Door het RIVM wordt niet gemeld hoeveel van de besmette personen weer zijn genezen.

Sinds woensdag overleden 112 Nederlanders aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal zijn nu 546 mensen overleden. Het is de eerste keer dat het aantal overledenen in één dag boven de 100 ligt. De meeste van de overleden patiënten zitten in de leeftijdscategorie 80 tot 84 jaar.

Voedselbanken

Vrijdag blijkt dat Nederlandse voedselbanken in de problemen komen, doordat mensen hamsteren in de supermarkt. De Voedselbank Utrecht meldt dat de voorraad voedsel snel slinkt. “Onze voorraad vliegt erdoor. Wij ontvangen graag houdbare en verse producten.” Landelijk is een actie gestart om geld op te halen voor de voedselbanken.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft vanwege de coronacrisis extra handen nodig voor de zorg in het ziekenhuis. Het ziekenhuis zoekt verpleegkundigen, medisch ondersteuners, artsen en medisch studenten die willen helpen. Zij kunnen zich aanmelden op de website van het St. Antonius.

Wilt u weten wat voor u als Utrechter belangrijk is om over het coronavirus te weten? Lees dan ons artikel over alle maatregelen en de gevolgen voor inwoners van de stad.