RIVM meldt 8 nieuwe bevestigde coronabesmettingen in Utrecht

In Utrecht zijn sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland 38 mensen positief getest. Sinds zaterdag zijn er 8 nieuwe patiënten in de stad bijgekomen.

In heel Nederland is het aantal bevestigde besmettingen sinds gisteren gestegen met 176. Ook zijn er sinds zaterdag 8 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Deze mensen variëren volgens het RIVM in de leeftijd van 59 tot 94 jaar. In totaal zijn nu twintig Nederlanders gestorven aan de ziekte.

Het kabinet is momenteel in overleg met verschillende specialistische instanties. Mogelijk worden er nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Gesloten grenzen

Het ROC Midden-Nederland heeft zondag besloten om te stoppen met lesgeven op alle vestigingen. De Universiteit Utrecht heeft vandaag alle studenten die in het buitenland zijn met klem geadviseerd terug te komen naar Nederland. Dit in verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat landen hun grenzen aan het sluiten zijn.

De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hadden eerder al besloten om tijdelijk geen les meer te geven.