RIVM meldt dinsdag één nieuwe coronabesmetting in Utrecht

In de stad Utrecht is bij één nieuwe patiënt het coronavirus geconstateerd. Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM dagelijks bekendmaakt. Het totaal aantal besmettingen in Utrecht staat nu op 14.

In de provincie Utrecht zijn bij de GGD 60 besmettingen gemeld. De meesten wonen in de stad Utrecht (14), gevolgd door Houten (13). In Nederland zijn nu 382 mensen besmet met het virus. Vier Nederlanders met het coronavirus zijn overleden.

Minister-president Rutte en het RIVM riepen maandagavond op om te stoppen met handen schudden. Naast handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken, is geen handen schudden nu dus het vierde advies.