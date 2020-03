RIVM meldt tien nieuwe patiënten met coronavirus in Utrecht, 48 mensen besmet

In de gemeente Utrecht zijn er sinds zondag tien nieuwe patiënten met het coronavirus bijgekomen. In Utrecht zijn nu minimaal 48 mensen besmet, meldt het RIVM. Sinds zondag kwamen er in Nederland 278 patiënten bij.

Landelijk zijn er nu 1413 bevestigde coronapatiënten. Vier mensen zijn zondag aan het virus overleden. In totaal stierven 24 personen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat mensen met milde klachten niet meer getest worden op het virus.

De provincie met de meeste besmettingen is Noord-Brabant (554). Daarna volgen Limburg (149), Utrecht (140) en Zuid Holland (136).

De GGD in Utrecht meldt maandag dat tijdelijk minder reizigersspreekuren worden gehouden, omdat voor de reguliere dienstverlening minder artsen en verpleegkundigen beschikbaar zijn. Het spreekuur is voorlopig ook alleen in het Stadskantoor in Utrecht.

Nieuwe maatregelen

Het kabinet kondigde zondagavond nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan. Scholen en kinderopvang zijn gesloten voor alle kinderen, behalve kinderen van ouders met vitale beroepen, zoals politie-, brandweer- en zorgmedewerkers.

Ook zijn sinds zondagavond alle horecagelegenheden, met uitzondering van hotels, verplicht gesloten. De maatregelen zijn in elk geval tot 6 april van kracht.