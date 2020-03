RIVM: Negen nieuwe besmettingen in stad Utrecht – 69 mensen besmet

Het RIVM meldt dat sinds dinsdag 9 nieuwe patiënten in Utrecht besmet zijn met het coronavirus. Momenteel zijn 69 Utrechters besmet. Dat is 19,6 mensen per 100.000 inwoners.

Landelijk staat het aantal vastgestelde besmettingen nu op 2051. 408 van hen zijn opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat mensen met milde klachten niet meer getest worden.

Sinds dinsdagmiddag zijn 15 Nederlanders overleden aan het virus. In totaal zijn nu 58 doden gevallen. Hun leeftijd ligt tussen 63 en 95 jaar.

Dinsdagavond is de eerste patiënt uit de regio Utrecht overleden aan het virus. Het gaat om een vrouw die in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort was opgenomen.

Rutte

Premier Rutte sprak maandagavond de inwoners van Nederland toe. Hij sprak uit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking besmet zal raken met het coronavirus.

De verspreiding van het virus moet zo veel mogelijk worden afgeremd en tegelijkertijd moet groepsimmuniteit worden opgebouwd, zegt Rutte.

Economisch noodpakket

Het kabinet presenteerde dinsdagavond een economisch noodpakket waarmee verschillende sectoren die in de problemen komen door het coronavirus financieel gesteund zullen worden. Het gaat bijvoorbeeld om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die omzetverlies verwachten.

Zzp’ers kunnen via een speciale procedure versneld een bijstandsuitkering aanvragen. Deze uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Daarnaast zijn er versoepelingen van het uitstel van betaling van belastingen.

Branches als de horeca, de reisbranche en de cultuursector worden hard geraakt door de coronacrisis.