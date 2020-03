RIVM: Veertien nieuwe coronapatiënten in stad Utrecht

In Utrecht zijn nu 83 mensen besmet met het coronavirus. Dat is 14 meer dan woensdag. Landelijk zijn sinds maandag 18 mensen overleden aan het virus.

Er zijn nu 23,5 personen besmet in Utrecht per 100.000 inwoners. In heel Nederland is het aantal bevestigde besmettingen sinds gisteren gestegen met 409. Er zijn nu 2460 mensen besmet. In totaal zijn 489 patiënten opgenomen of opgenomen geweest in een ziekenhuis. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat mensen met milde klachten niet meer getest worden.

De overleden mensen variëren volgens het RIVM in de leeftijd van 63 tot 95 jaar. Eerder meldde het RIVM dat de jongste overledene 59 was, dit kwam door een administratieve fout. In totaal zijn nu 43 Nederlanders gestorven aan de ziekte.

500 tot 1000

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwacht dat volgende week 500 tot 1000 coronapatiënten op Nederlandse ic-afdelingen zijn opgenomen. Om op die toestroom voorbereid te zijn, worden komende dagen patiënten uit Brabantse ziekenhuizen overgeplaatst naar ziekenhuizen buiten die provincie.

Noord-Brabant is de provincie met de meeste coronapatiënten (870). “De verwachting is dat het aanbod van COVID-19 patiënten in gebieden waar de haarden zitten verder zal oplopen”, schrijft het bestuur van de vereniging.

Maatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn sinds zondagavond alle eet- en drinkgelegenheden, fitness- en sportclubs en scholen en kinderdagverblijven gesloten. Op de scholen worden wel kinderen opgevangen van ouders die werken in bijvoorbeeld de hulpverlening en de zorg.

Om de sectoren die financieel hard geraakt worden tegemoet te komen, heeft het kabinet dinsdag een economisch maatregelenpakket aangekondigd.