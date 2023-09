RIVM waarschuwt voor smog in Utrecht komende dagen: ‘Luchtkwaliteit waarschijnlijk slecht’

Het RIVM waarschuwt dat de luchtkwaliteit in Utrecht de komende dagen ‘onvoldoende tot slecht’ is vanwege smog door ozon. Vooral vrijdag en zaterdag kunnen mensen last hebben van de slechte luchtkwaliteit.

Smog door ozon ontstaat op zonnige dagen als de luchtvervuiling ‘ophoopt’. Smog kan voorkomen als er weinig wind – vaak uit zuidoostelijke richting – staat. Vervuilende stoffen in lucht worden met behulp van zonlicht omgezet in ozon. Smog ontstaat vooral in de zomer, omdat de zon in andere seizoenen niet genoeg kracht heeft om een hoge ozonconcentratie te laten ontstaan.

In Europa is een ‘alarmdrempel’ vastgesteld. Als de ozonwaarde boven die drempel uit dreigt te komen, kunnen mensen die gevoelig zijn voor smog klachten krijgen. Dan volgt een waarschuwing van het RIVM. Als de luchtkwaliteit nog slechter dreigt te worden, kan iedereen klachten krijgen. In dat geval zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm. Daar is nu geen sprake van, het RIVM heeft alleen een waarschuwing afgegeven.

Zware inspanning beperken

De waarschuwing geldt voor het midden en zuiden van het land. “Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken”, is te lezen op de website van de instantie. Het advies is vooral van kracht in de namiddag en de vroege avond, omdat de luchtverontreiniging dan het grootst is.

Het RIVM waarschuwt vooral voor smog op vrijdag en zaterdag, maar verwacht dat de ozonconcentraties op zondag ook nog hoog kunnen zijn. Vanaf maandag neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur, waardoor er dan geen smog meer verwacht wordt.

Klachten

Smog door ozon kan leiden tot luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, het verergeren van astmaklachten en het afnemen van de longfunctie. Ook kunnen mensen last krijgen van irritatie aan de ogen, neus en keel. Mensen die een luchtwegaandoening hebben, kinderen en ouderen zijn volgens het RIVM vaak gevoelig voor smog. “Neem bij klachten contact op het uw huisarts of de GGD”, luidt het advies.