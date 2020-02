Roberto Gelato blaast openingsfeest met Italiaanse ijsmakers af vanwege coronavirus

Het openingsfeest van Roberto Gelato in Utrecht met 7 ijskampioenen gaat niet door vanwege het coronavirus. De ijssalon aan de Poortstraat gaat vrijdag 28 februari wel gewoon open, maar er zijn geen Italiaanse ijsmakers bij.

Elk jaar opent Gelato het nieuwe ijsseizoen met een evenement waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. De afgelopen maanden heeft hij gewerkt aan het binnenhalen van de 7 beste ijsmakers van Italië om samen ijs te maken tijdens de opening.

“De nummers 1, 2 en 3 van de Coppa d’Oro 2020, de 3 beste ijsbereiders van de wereld, komen op 28 februari bij ons ijs maken”, schreef Roberto een maand geleden nog trots.

Gaat niet door

Met een video biedt hij nu echter zijn excuses aan, want hij kan zijn belofte niet nakomen. “Zes van de zeven ijsbereiders wonen vlakbij het gebied waar het coronavirus gevonden is. Het is een pijnlijke beslissing, maar we hebben toch besloten om ze niet te laten komen voor hun en onze veiligheid.”

De ijszaak gaat wel gewoon open en de opbrengst zal naar het goede doel gaan. De complete omzet gaat naar het St Antonius Onderzoeksfonds. Zij zullen het gebruiken als bijdrage aan het onderzoek naar medicijnen tegen longfibrose.