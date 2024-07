Rode Brug in Utrecht lange perioden afgesloten vanwege werkzaamheden aan het riool in Ondiep

De Rode Brug in Utrecht is straks ‘lange perioden’ afgesloten vanwege werkzaamheden aan het riool in de Anton Geesinkstraat en de Omloop. De eerste fase waarin het riool in een deel van de Utrechtse buurt Ondiep wordt vervangen, is deze week afgerond. Na de zomervakantie wordt begonnen met fase twee en deze duurt naar verwachting tot en met december volgend jaar.

Eind 2021 werd het hoofdriool in Ondiep gerepareerd en in april 2023 is gestart met het vervangen van de buizen die van de huizen naar dit riool lopen. Dit werd gedaan in de Ahornstraat, Acaciastraat en de parallelweg Nijenoord. Het was de bedoeling dat deze werkzaamheden van fase één in het eerste kwartaal van dit jaar werden afgerond, maar vanwege ‘technische tegenvallers’ is dit niet gelukt.

Deze week worden de werkzaamheden wel afgerond en op 2 september start fase twee. In deze fase wordt het riool in de Anton Geesinkstraat en de Omloop vervangen. Voordat dit werk begint worden er bij een aantal woningen zogenoemde vooropnames gemaakt. “Zo kunnen we eventuele schades aan woningen door de werkzaamheden goed vaststellen”, schrijft de gemeente Utrecht.

Rode Brug

Tijdens de werkzaamheden in fase twee is de Rode Brug volgens de gemeente ‘lange perioden’ afgesloten voor auto’s. Er is dan een omleiding via de Brailledreef of de Marnixlaan. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de brug.

Ook op andere plekken moet het verkeer omrijden vanwege de werkzaamheden. Zowel auto’s als fietsers worden dan omgeleid. Voetgangers kunnen wel altijd langs de werkzaamheden lopen. Bekijk de website van de gemeente voor alle omleidingen.

Amsterdamsestraatweg

Fase twee wordt naar verwachting in december 2025 afgerond, en tussen half maar en half mei van dat jaar is een pauze ingelast. Dit wordt gedaan vanwege de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg. “Verkeer wordt dan omgeleid via de Laan van Chartroise. Dan kunnen we niet tegelijk werken aan het riool.”

In fase drie, de laatste fase van het project, wordt het riool op de hoofdrijbaan van Oudenoord aangepakt. Als alles volgens planning verloopt wordt dit in 2026 afgerond.