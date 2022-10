Rode Brug in Utrecht maanden langer dicht voor boten, ‘wens is om brug voor 1 april operationeel te hebben’

De Rode Brug over de Vecht in Utrecht kan in ieder geval het komende half jaar niet geopend worden. Voordat de constructie weer operationeel is, wil de gemeente achterhalen waardoor de eerdere problemen werden veroorzaakt. En dat onderzoek en de daarbij te nemen maatregelen nemen maanden in beslag.

Begin augustus schreven wij al dat de reparatie van de Rode Brug niet vlekkeloos verliep. Het bouwwerk over de Vecht tussen de Anton Geesinkstraat en de Loevenhoutsedijk was destijds al een paar weken kapot en zou alweer gemaakt moeten zijn. Maar de gemeente liet weten dat er nog een onderdeel kapot was en dat de levertijd daarvan acht weken duurde.

Nu blijkt dat het om een zogenoemde heugelstang ging die eerder was afgebroken. Na vervanging van dit onderdeel bleek ook de encoder defect. Dit onderdeel stuurt de motor aan waarmee de brug op en neer beweegt. Voordat de onderdelen worden vervangen wil de gemeente weten wat het defect heeft veroorzaakt. Er is daarom een onderzoek gestart.

Wens

De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek ergens in de eerste drie maanden van 2023 beschikbaar zijn. Daarna moet bepaald worden welke maatregelen er nodig zijn om de brug weer op en neer te laten bewegen.

Omdat ten eerste nog onduidelijk is wat er uit het onderzoek naar voren komt en daarnaast ook nog niks gezegd kan worden over eventuele levertijden van onderdelen is nog niet duidelijk wanneer grote boten de Rode Brug weer kunnen passeren. Het college heeft in ieder geval de wens uitgesproken dat dit voor volgend vaarseizoen, dat op 1 april ingaat, geregeld te hebben.

Extra

Tot slot schrijft het college dat de constructie van de Rode Brug uniek is in Utrecht. Desondanks worden uit voorzorg de overige 13 elektrisch aangedreven beweegbare bruggen in de stad extra in de gaten gehouden.

