Rode Kruis wil voedselhulp in Utrecht opschalen en opent gironummer

Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend om landelijk voedselhulp te verdubbelen van twintigduizend naar veertigduizend mensen per jaar. Ook in Utrecht is het opschalen van de voedselhulp nodig, zegt de organisatie. Het Rode Kruis helpt naar eigen zeggen zo’n 400 Utrechtse huishoudens per week met een boodschappenkaart, maar dat is slechts een fractie van de mensen die hulp nodig hebben. Volgens de hulporganisatie staan er namelijk zo’n 1500 Utrechters op de wachtlijst voor voedselhulp.

Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat zeker 400.000 mensen in Nederland verkeren in onzichtbare voedselnood. Deze groep mensen wil graag hulp, maar heeft die nog niet gevonden. Het Rode Kruis vermoedt dat de aantallen in de afgelopen tijd nog verder zijn toegenomen. Ook in Utrecht blijft het aantal huishoudens dat hulp nodig heeft elke maand groeien.

Voedselbank

Ook Voedselbank Utrecht ziet de laatste jaren steeds meer Utrechters in financiële nood komen. Het aantal Utrechters dat afhankelijk is van de voedselpakketten neemt dan ook fors toe. Zo zag de Utrechtse Voedselbank een stijging van 10 procent in september 2022 ten opzichte van begin dat jaar. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid producten die de Voedselbank ontvangt steeds meer af.

Zo vertelde een van de vrijwilligers van de Voedselbank in Overvecht in juni 2022 aan DUIC: “De hoeveelheden lopen terug. En dat terwijl het aantal deelnemers nog steeds groeit.”

Boodschappenkaart

Sinds 2022 helpt het Rode Kruis duizenden huishoudens met het betalen van de boodschappen. Vorig jaar deelde de organisatie 215.713 boodschappenkaarten ter waarde van 17,50 uit. Sinds begin dit jaar helpen het Rode Kruis en lokale organisaties landelijk gemiddeld zesduizend huishoudens per maand met een wekelijkse boodschappenkaart. Mensen kunnen deze kaarten dan ophalen bij plekken zoals buurthuizen en wijkcentra. Door stijgende vaste lasten en de inflatie houden mensen volgens het Rode Kruis steeds minder geld over voor gevarieerd voedsel. Het Rode Kruis wil daarom inspringen op plekken waar de nood het hoogst is. In 2023 zijn tot nu toe zeker 36.000 boodschappenkaarten uitgedeeld.

Het Rode Kruis opent nu Gironummer 5125, omdat er naast hulp die bijvoorbeeld op scholen wordt gegeven, extra voedselhulp nodig is. De organisatie betaalt de voedselhulp met geld van donaties. Het Rode Kruis hoopt de hulpverlening, onder meer voor Utrechtse huishoudens die op de wachtlijst staan, zo snel mogelijk uit te breiden.