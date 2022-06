Rode lantaarns verdwijnen uit straatbeeld in Utrecht

Menigeen zal het zijn opgevallen. De karakteristieke rode lantaarns die in de jaren negentig langs doorgaande fietsroutes zijn geplaatst verdwijnen in rap tempo uit het straatbeeld om te worden vervangen door kleurloze ongeschilderde masten, voorzien van een LED-armatuur, dat wel. Vanwaar dit afscheid van een ooit zo bewust gemaakte keuze? Een LED-lamp of -armatuur kan tenslotte net zo goed op of aan de rode paal worden aangebracht.

Tekst en fotografie: Paul Hustinx

De gemeente zegt de masten alleen te vervangen wanneer dit noodzakelijk is, maar de vervanging lijkt tamelijk systematisch plaats te vinden, fietspad voor fietspad, zoals dat op dit moment in elk geval in de wijk Zuid is te aanschouwen. Maar ook in andere stadsdelen, zoals Oost, heeft vervanging plaatsgevonden. De keuze om voortaan met kleurloze masten te werken is een bewuste, stelt de gemeente, die hiervoor twee redenen noemt. De eerste is dat de ongeschilderde aluminiummasten duurzamer zijn, en de tweede is dat men nu, anno 2022, ‘de rode kleur niet meer in het stadsbeeld vindt passen’.

Tekst loopt door onder de foto

Aluminiummasten zijn om meerdere redenen duurzamer dan de stalen en verzinkte rode masten. Ze vergen hun hele levensduur geen enkel onderhoud, ze kunnen in tegenstelling tot de zinken masten zonder meer gerecycled worden, terwijl verzinkte masten, zoals de oude, juist als milieubelastend gelden. De enige reden voor het likje verf was bovendien esthetisch van aard, maar juist daar kijkt men nu anders tegenaan dan in de jaren ’90.

Maar in de binnenstad, die de gemeente bewust wat meer allure wil meegeven, kiest men toch ook voor beschilderde masten? Dit is volgens de gemeente omdat ‘we dat beter bij het betreffende gebied vinden passen’ of omdat de masten van gietijzer zijn, wat altijd beschildering behoeft.