Rode Lijn-protest bij Utrechtse hoofdkantoor van kerk: ‘Waar is het protest in protestant?’

Zo’n honderd mensen hebben zich dinsdagmiddag verzameld bij het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht. Dat deden zij omdat ze willen dat de kerk een duidelijker standpunt inneemt over de situatie in Gaza. Eerder op de dag was op dezelfde plek al een tegendemonstratie georganiseerd.

“Sta op, doe recht”, riepen meer dan honderd mensen de leiding van de Protestantse Kerk Nederland toe. Enkele van hen kwamen hun kantoor uit om het protest aan te kijken. Volgens critici neemt de Protestantse Kerk geen duidelijk standpunt in over de situatie in Gaza.

Van onderop

“Dit protest is eigenlijk vanuit onderop gekomen”, vertelt één van de aanwezige demonstranten. “Er staan hier een hele hoop predikanten. Dat is dus best wel bijzonder.” In het publiek staan inderdaad verschillende mensen met een gewaad aan. Ze zingen liederen. Sommige mensen spreken de groep demonstranten toe.

De organisatie van het Rode Lijn-protest wil dat de ‘ongelijke machtspositie’ tussen Israël en Palestina wordt erkend. “Dat het niet gaat om een conflict tussen Joden en Palestijnen, maar om structureel onrecht van bezetting en etnische zuivering”, valt te lezen in een flyer die wordt uitgedeeld.

Confrontatie

De organisatie benadrukt dat voor hen het probleem ligt bij Zionisme. Ze nodigen niet-Zionistische Joodse groepen dan ook uit om deel te nemen aan de gesprekstafel van de Protestantse Kerk. Of dat gaat gebeuren is de vraag. Op een afstandje van het Rode Lijnprotest kijken een aantal mensen met Israëlische vlaggen stoïcijns om zich heen.

Sommige demonstranten kunnen het niet laten om de confrontatie op te zoeken met de pro-Israël sympathisanten. Zo roept een man geëmotioneerd dat de tegendemonstranten ‘allemaal klootzakken’ zijn. Het gaat daarentegen ook vaak goed. Er zijn verschillende mensen die de gesprekken tussen de pro-Palestina- en de tegendemonstranten begeleidt. Het gesprek wordt rustig aangegaan, al lijkt een overeenstemming wel ver weg.

Tekst gaat door onder foto

Meer lef minder laf

Een aantal werknemers van het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk Nederland staat inmiddels buiten te kijken naar het protest. Het is immers moeilijk te missen: sommige mensen gaan steeds harder roepen. ‘Waar is het protest in protestant?’ Vraagt één van de demonstranten zich af op haar bord. ‘Meer lef en minder laf’, laat een ander bord zich lezen.

Of de leiding van de Protestantse Kerk gehoor geeft aan de oproep van de demonstranten is nog de vraag. “Mocht het nodig zijn om nog een keer terug te komen, dan nodig ik u allen van harte uit”, sluit de organisatie keurig op de afgesproken tijd af.