Alle 875 openbare speelplekken in Utrecht vanaf nu rookvrij

Alle 875 openbare speelplekken in Utrecht zijn sinds woensdag rookvrij. Utrechtse basisschoolkinderen hebben gekleurde poppetjes ontworpen die bezoekers van de speelplekken eraan moeten herinneren dat er niet meer gerookt mag worden. Die mascottes werden woensdag gepresenteerd.

De gemeente Utrecht wilde kinderen betrekken bij het rookvrij maken van hun speelplekken, omdat kinderen hebben aangegeven het vies te vinden om te spelen in de rook. De gemeente schreef daarom een ontwerpwedstrijd uit waar alle kinderen uit groep 3 tot en met 8 aan mee konden doen.

Uit 250 inzendingen koos een jury – bestaande uit de kinderen Krijn en Sophia van de Kinderraad, Aster Blaauboer van de Kinderraad, spoken word artist Tom Strik en gemeenteraadslid Berdien van der Wilt – drie winnende ontwerpen.

Die winnende ontwerpen werden gemaakt door Miray, Lara en Babette, die woensdag samen met wethouder Eelco Eerenberg bij de presentatie van hun mascottes waren. “Als je erover nadenkt is het eigenlijk heel vreemd dat speelplekken nog niet rookvrij waren”, zei Eerenberg.

Vies

“Iedereen is het eens dat kinderen niet in de rook zouden moeten spelen. Kinderen geven duidelijk ook zelf aan dat ze dat vies vinden. Hoe mooi is het, dat kinderen op hun eigen manier nu duidelijk kunnen maken dat de speelplek van hen is en dat roken daar niet bij hoort”, aldus de wethouder.

De mascottes van Miray, Lara en Babette worden deze week op de 875 Utrechtse speelplekken geplaatst, zodat bezoekers weten dat ze daar niet meer mogen roken.

