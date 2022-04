Roken vanaf deze week verboden op terrein van St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht is vanaf deze week volledig rookvrij. Het rookverbod geldt overal op de ziekenhuisterreinen, dus ook bij andere zorginstellingen die in de gebouwen van het St. Antonius Ziekenhuis zitten.

Het rookverbod gold natuurlijk al binnen, maar patiënten, bezoekers en medewerkers konden rond de in- en uitgangen en op parkeerterreinen bij het ziekenhuis nog wel een sigaret opsteken. Het ziekenhuis vindt dat niet meer passen in de huidige tijd en de doelstellingen van een gezondheidsorganisatie.

Het ziekenhuis wil met het algehele verbod naar eigen zeggen een signaal afgeven en de campagne voor een rookvrije generatie ondersteunen. Met die campagne moet bereikt worden dat jongeren kunnen opgroeien in een omgeving waarin helemaal niet gerookt wordt.

Het St. Antonius Ziekenhuis had zich al verbonden aan het Nationale Preventieakkoord, waarin is vastgelegd dat alle zorginstellingen per 2025 rookvrij moeten zijn.

