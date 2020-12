Roken wordt op groot gedeelte Utrecht Science Park verboden

Roken wordt op bijna het volledige Utrecht Science Park verboden. Vanaf 1 januari mag er geen sigaretje meer opgestoken worden op de terrein van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Het UMC ging de onderwijsinstellingen al voor.

Omdat bijna alles op het Utrechts Science Park, ook de buitenruimte, in handen is van deze partijen mag er bijna nergens meer gerookt worden. Alleen op sommige doorgaande wegen kan er nog gerookt worden, maar dan moeten de rokers letterlijk op de weg of berm staan.

De nieuwe maatregel was al eerder aangekondigd en werd ook al officieel aangenomen. De regel geldt voor alle basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten. Alle huidige rookvoorzieningen worden weggehaald. Vanaf 1 januari wordt er gehandhaafd.

Het is daarbij wel de vraag hoe streng er opgetreden gaat worden, de grenzen van openbare ruimte en onderwijsterrein zijn buiten niet altijd heel duidelijk. De instellingen hebben eerder laten weten dat handhaving een uitdaging kan worden. Er wordt nog onderzocht of er echt een formeel algeheel rookverbod kan komen op het gehele Utrecht Science Park.