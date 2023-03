Roltrappen in station Utrecht Centraal werken na lange tijd allemaal weer

Alle roltrappen in station Utrecht Centraal werken vanaf vandaag weer. Voor lange tijd waren verschillende roltrappen kapot in de stationshal en stonden ze stil. Volgens ProRail kwam dit onder andere door een tekort aan onderdelen en personeel.

Al enige tijd zijn er problemen met meerdere roltrappen op station Utrecht Centraal. Veel van de roltrappen stonden regelmatig stil en waren buiten gebruik. Ook namen de reparaties bij enkele roltrappen veel tijd in beslag. Maar vanaf vandaag, woensdag 15 maart, werken alle roltrappen in de stationshal weer naar behoren en kunnen ze gebruikt worden door reizigers.

Verschillende oorzaken

Volgens ProRail zijn er meerdere oorzaken waarom de roltrappen op Utrecht Centraal het niet deden. Verschillende onderdelen van roltrappen waren defect geraakt en andere roltrappen in de stationshal waren afgekeurd vanwege veiligheidsoverwegingen.

Chiel Overgoor, verantwoordelijk voor roltrappen en liften bij ProRail, legt uit: “De roltrappen op station Utrecht Centraal zijn zo’n 15 jaar oud. Theoretisch gezien zouden deze een stuk langer mee moeten gaan. Tijdens de grote verbouwing van Utrecht Centraal tussen 2010 en 2015 is er bouwstof in de roltrappen gekomen, waardoor de onderdelen sneller gesleten zijn.”

Langdurend herstel

Om de roltrappen in het station te repareren, moest er volgens ProRail veel onderzoek plaatsvinden. Het herstel lukte niet direct en er moest een nieuw plan gemaakt worden dat behoorlijk tijdrovend was. Daarbij was er sprake van schaarste aan onderdelen en personeelstekorten bij de bedrijven die verantwoordelijk waren voor de reparatie. Dit alles zorgde ervoor dat het herstel van de roltrappen lange tijd in beslag nam.

“We hebben de roltrappen gemoderniseerd. De roltrappen hebben een nieuwe aandrijving gekregen, die ze zo goed als nieuw maken. Dat zou in de toekomst problemen moeten voorkomen”, zegt specialist Overgoor.

Toekomstige problemen

Toch is ProRail voorzichtig om toekomstige problemen: “Bij de roltrappen die nu niet zijn aangepakt, zijn mogelijk wel nog reparaties nodig. Ook die roltrappen hebben mogelijk schade door het bouwstof. We proberen dat natuurlijk te voorkomen, of preventief te repareren.”

ProRail kijkt nog naar oplossingen om langdurige stilstand te voorkomen, bijvoorbeeld door extra onderdelen op voorraad te hebben en reparaties uit te voeren met onderdelen uit oude roltrappen die vervangen zijn.