Roltrappen Jaarbeursplein in Utrecht rollen nog steeds niet naar behoren

Er zijn nog steeds te veel problemen met de roltrappen bij Utrecht Centraal aan de kant van het Jaarbeursplein. Ook na de vernieuwing voldoen ze nog niet aan de normen. Vooral de roltrap omhoog aan de kant van de fietsenstalling is nog bovengemiddeld vaak kapot.

Volgens de gemeente Utrecht mogen de roltrappen van de totaal draaiuren (8760 uur) maar 143 uur stilstaan. In de eerste drie kwartalen waarin de de nieuwe roltrappen draaiden, deed er maar een roltrap aan die norm. Dat was de roltrap naar beneden aan de Beatrixzijde.

Er zouden verschillende oorzaken zijn geweest voor de stilstand van de roltrappen. Naast het regulier onderhoud zijn dat technische storingen en storingen van buitenaf, zoals voorwerpen die vast komen te zitten en vandalisme.

Vandalisme

“Een deel van de optredende stilstand is het gevolg van storingen van buitenaf”, schrijf het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad, “helaas hebben we te maken gehad met langdurige stilstand als gevolg van vandalisme. Voor wat betreft de technische oorzaken, is een groot deel van de stilstand toe te schrijven aan het (nog) niet goed functioneren van het automatische herstel van de noodstop.”

Door een snellere reactie op storingen door het bedrijf dat de roltrappen onderhoudt, ziet de gemeente wel dat de nieuwe roltrappen een hogere beschikbaarheid hebben dan de oude roltrappen, die vaak en lang stilstonden. “Het terugdringen van storingen door vandalisme blijft een aandachtspunt, handhavingscapaciteit is hierbij een knelpunt.”

