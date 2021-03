Ronald McDonald Huis komt niet op door hen gewenste plek; opnieuw in gesprek over passende locatie

Het Ronald McDonald Huis wordt niet gebouwd op de plek die het voor ogen had. Provinciale Staten namen woensdagavond een motie aan waarin ze het college opdroegen opnieuw over een “passende én haalbare locatie” in overleg te gaan met onder meer de gemeente Utrecht en het bestuur van het Ronald McDonald Huis.

Het Ronald McDonald Huis op het Utrecht Science Park (USP) moet plaatsmaken voor een nieuwe parkeergarage. Het logeerhuis voor ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen moet daarom een andere locatie zoeken. Alternatieve plekken voor het logeerhuis lagen volgens het Ronald McDonaldhuis te ver van het ziekenhuis.

Rode contour

De betrokken partijen hebben daarop een nieuwe plek voorgesteld, namelijk bij de kruising van de Hoofddijk en de Heidelberglaan. De provincie ziet die locatie echter niet zitten omdat de zogenoemde ‘rode contour’, de grens tussen natuur- en stedelijk gebied daarmee zou worden overschreden. Nieuwbouw op deze plek zou volgens onder meer de minister ook gevolgen kunnen hebben voor de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed.

Het Ronald McDonald Kinderfonds overhandigde vorige week een door bijna 120.000 mensen ondertekende petitie aan commissaris van de Koning Hans Oosters. “Het is fantastisch om zoveel handtekeningen te mogen overhandigen, het voelt echt als een steun in de rug. Ik hoop ook dat we de Statenleden hiermee kunnen overtuigen”, zei Agatha Keis van het Ronald McDonald Kinderfonds toen.

Motie

Dat bleek voorlopig niet het geval. Woensdagavond werd door Provinciale Staten een motie aangenomen die het college verzoekt opnieuw in gesprek te gaan met betrokken partijen, waaronder de gemeente Utrecht en het bestuur van het Ronald McDonald Huis, om een passende en haalbare locatie voor het nieuwe Ronald McDonald Huis te vinden.

Provinciale Staten wil verder dat geen enkele locatie binnen ‘de rode contour’ (het bestaande stedelijk gebied) op voorhand wordt uitgesloten.