Ronald McDonald Huis Utrecht staat stil bij 35 jaar steun aan gezinnen

Het Ronald McDonald Huis Utrecht, een tijdelijk thuis voor gezinnen met een ziek kind in het ziekenhuis, bestaat 35 jaar. Vandaag staat het ‘Huis’ op een ingetogen manier stil bij dit jubileum: “’Vieren’ voelt dubbel – gasten logeren hier immers liever niet.”

Het Ronald McDonald Huis op het Utrecht Science Park, biedt ouders de mogelijkheid om op loopafstand van het ziekenhuis te verblijven. Zo kunnen zij hun kind een verhaaltje voorlezen, slaaplekker wensen of aanwezig zijn op cruciale momenten. Dankzij de inzet van bijna 260 vrijwilligers en de steun van donateurs en sponsoren konden de afgelopen 35 jaar duizenden gezinnen dag en nacht dicht bij hun zieke kind zijn.

“Die steun is cruciaal om dat ook de komende 35 jaar mogelijk te maken,” zegt Agatha Kleis, manager van Huis Utrecht. “Voor de komende jaren staat bovendien de nieuwbouw van Huis Utrecht op de planning. Met een uitbreiding naar 50 kamers kan het Huis in de toekomst nog meer families een plek dicht bij hun zieke kind bieden.”

In 2024 verbleven 1.853 gezinnen in het Huis, gemiddeld zes nachten. Een oud-gast blikt terug: “We komen regelmatig terug in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en denken dan aan onze tijd in het Ronald McDonald Huis. Onze zoon Fender ziet weleens het logo en roept dan: ‘Daar heb ik ook gewoond!’ En zo voelt het ook: als een thuis.”

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’