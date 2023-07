Rond oktober is de lantaarn van de Domtoren in Utrecht weer zichtbaar

De werkzaamheden aan de Domtoren in Utrecht lopen gestaag door en rond oktober wordt de steiger rond de bovenste 40 meter afgebroken. Hierdoor is straks de lantaarn (zoals dit deel van de Dom genoemd wordt) weer zichtbaar. De volledige restauratie wordt naar verwachting na de zomer van 2024 afgerond.

De restauratie van de Domtoren loopt voor op schema. Dit betekent dat het werk, zoals het er nu uitziet, enkele maanden eerder wordt afgerond dan eerder werd gedacht. Vorige maand is het gerestaureerde carillon teruggeplaatst en ook zijn de glas-in-loodvensters gerestaureerd waardoor ze nu meer licht doorlaten. Deze vensters worden de komende maanden teruggezet.

Er zijn de afgelopen maanden veel voegen uitgehakt om de gevels te kunnen herstellen. Deze voegen blijken harder dan verwacht en daardoor kost dit werk meer tijd. Daar komt ook nog eens bij dat het uithakken veel lawaai veroorzaakt. Deze werkzaamheden zijn daarom sinds mei al stopgezet en worden pas na de zomer weer opgepakt.

“Er is nog veel voeghakwerk nodig, en we willen dat de restauratie op schema blijft. Tegelijkertijd proberen we de geluidshinder te beperken. We onderzoeken bijvoorbeeld of het voeghakken vooral in de herfst- en wintermaanden kan plaatsvinden, wanneer omwonenden ramen en deuren gesloten hebben”, is te lezen in een brief aan omwonenden.

Vakantie

Vanaf 24 juli wordt er nog maar beperkt gewerkt op de bouwplaats en vanaf 31 juli tot en met 18 augustus vinden er helemaal geen werkzaamheden plaats vanwege de bouwvak. Na de vakantie wordt verder gewerkt aan het vervangen van het natuursteen.

Rond oktober wordt het bovenste deel van de steiger afgebroken. “De lantaarn (de bovenste 40 meter van de toren) wordt dan weer langzaam zichtbaar.” Deze steiger wordt in delen naar beneden gehaald en vervolgens afgevoerd. De onderdoorgang van de Domtoren blijft open voor voetgangers en fietsers.

Tot slot blijft de Dom ook te bezoeken via de trap. “Vanaf 1 juli 2023 gaan de rondleidingen weer helemaal naar de top. Bezoekers kunnen hierbij de resultaten van de restauratie goed zien.”