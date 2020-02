Rondreizend fietsdorp trekt door Utrecht in aanloop naar Vuelta

In aanloop naar de Vuelta in Utrecht trekt vanaf 29 april de Vuelta Fietshub door de stad. In het mobiele fietsdorp worden activiteiten georganiseerd die te maken hebben met fietsen.

De Vuelta Fietshub reist naar verschillende Utrechtse wijken, en vervolgens ook naar andere gemeenten in de provincie, waar het wielerpeloton tijdens de Vuelta in augustus doorheen zal komen. De kick-off is op 29 april in Overvecht en vanaf 16.00 uur op de Neude.

Het rondreizende fietsdorp bestaat onder andere uit een mobiele BMX-baan van gerecycled plastic, geprint door ’s werelds grootste 3D-printer. Kinderen, maar ook ouders, kunnen er op een BMX-fiets of step rondrijden. Ook rolstoelgebruikers kunnen de baan op.

Voor Utrechtse leerlingen is een speciaal scholenprogramma opgezet. Op vrijdagen kunnen ze de Fietshub in hun wijk bezoeken. Middelbare scholieren kunnen er onder meer meedoen met een mountainbike-clinic van het professionele wielerteam Jumbo-Visma.