Rood asfalt blijft de standaard op hoofdfietsroutes Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht wil verder met het beleid om fietsroutes te voorzien van rood asfalt en heeft hiervoor een nieuw ‘afwegingskader’ vastgesteld. De afgelopen tijd plaatsten verschillende raadsfracties kanttekeningen bij het rode asfalt. Ook bewoners verzetten zich soms tegen de komst van rood asfalt voor de deur.

Met name op plekken waar klinkers liggen wordt gevreesd voor aantasting van het stadsgezicht, overlast van racende fietsers en regenwater dat lastig de grond in zou trekken mocht er asfalt komen. Ook was er discussie over de vraag in hoeverre buurtbewoners zelf zouden moeten kunnen bepalen hoe hun straat wordt ingericht.

Fervent voorstander van het rode asfalt is wethouder mobiliteit Lot van Hooijdonk. Zij wil Utrecht nog fietsvriendelijker maken door comfortabele fietsroutes – voorzien van rood asfalt – aan te leggen. De gemeente is er al jaren voortvarend mee aan de slag. Zo zijn er steeds meer rood geasfalteerde herkenbare fietsroutes in de stad. Denk aan de Maliesingel, de Burgemeester Reigerstraat en de Everard Meijsterlaan, de weg die toegang biedt tot de Dafne Schippersbrug.

In het nieuwe afwegingskader legt de gemeente vast op welke plekken nog meer rood asfalt kan komen en vooral waar niet. De kern van het nieuwe beleid is dat Utrecht de hoofdfietsroutes wil blijven voorzien van rood asfalt.

Wel is nu ook vastgelegd dat er niet meer rood asfalt komt in de binnenstad. Ook in smalle straten, in vooroorlogse wijken, wordt geen rood asfalt aangelegd. Op bijzondere, beeldbepalende, cultuurhistorische locaties buiten de binnenstad is een combinatie van rood asfalt en klinkers een optie.

Weerdsingel Oostzijde

Een plek waar de discussie over rood asfalt hoog is oplopen is de Weerdsingel Oostzijde. Bewoners verzetten zich al jaren stevig tegen het voornemen de klinkers te vervangen door rood asfalt. Onlangs werd duidelijk dat er een raadsmeerderheid is voor de aanleg van rood asfalt op de Weerdsingel OZ. en de protesterende bewoners dus aan het kortste einde trekken.

Toch is er nu ook een meevaller voor omwonenden van de Weerdsingel OZ. Tijdens raadsvergadering waarin de raad het nieuwe afwegingskader vaststelde, heeft de raad namelijk een amendement aangenomen. Met dit amendement legt de raad de eerdere afspraak vast dat er geen (fiets)brug komt over de Weerdsluis. Bewoners vreesden dat het aanleggen van deze brug tot nog meer fietsdrukte zou leiden.