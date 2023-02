Rookvrij-mascottes op speelplekken in Utrecht verdwijnen en gaan kapot, en worden nu allemaal verwijderd

De komende weken worden alle rookvrij-mascottes op Utrechtse speelplekken verwijderd vanwege veiligheid. De gemeente heeft de afgelopen periode meldingen gekregen over verdwenen en kapotte poppetjes, en het materiaal dat achterblijft heeft scherpe uiteinden.



Zo’n 2.000 mascottes werden afgelopen jaar gemonteerd op 875 onbeheerde speelplekken. De mascotte moet bezoekers eraan helpen herinneren dat de speelplek geen plek is waar gerookt mag worden.

Alle mascottes die nog in de speeltuinen hangen worden zo snel mogelijk verwijderd, nu bekend is dat de mascottes niet veilig zijn. “Het materiaal van de mascottes blijkt helaas toch niet sterk genoeg. De klemmen, waarmee de mascottes zijn vastgemaakt kunnen losgetrokken worden en hebben scherpe uiteinden”, is te lezen in een brief aan de raad. “De mascottes leveren daarom gevaarlijke situaties op voor de kinderen die er spelen en voor bezoekers van de speelplekken.”

Rookvrije generatie

De openbare speelplekken in Utrecht zijn vanaf 9 november rookvrij. De rookvrije speelplekken zijn onderdeel van de ambitie voor een rookvrije generatie in 2035. Kinderen ontwierpen vorig jaar zelf de kleurrijke poppetjes. “De mascottes waren onderdeel van een bredere multimediale campagne om aandacht te besteden aan rookvrije speelplekken”, is te lezen in de brief. “Voor de zichtbaarheid zijn op de grotere speelplekken ook rookvrije generatie tegels geplaatst en op een aantal kleinere speelplekken zijn ook borden neergezet.”

Ondanks het verwijderen van de mascottes, blijven de speelplekken rookvrij. Daarom gaat de gemeente Utrecht extra borden en tegels plaatsen op plekken waar de mascottes worden weggehaald.

Tweede leven

De mascottes krijgen een nieuwe bestemming. Waar dat precies zal zijn, is nog niet bekend. “Een optie is om ze in het kader van de rookvrije generatie alsnog op bepaalde beheerde binnen- of buitenlocaties (buiten handbereik) te plaatsen. We kunnen ze misschien ook als object schenken aan maatschappelijke instellingen.”

In de brief wordt tot slot benadrukt: “In alle gevallen is het nodig dat we vooraf vaststellen op welke manier de mascottes op een veilige manier hergebruikt kunnen worden.”