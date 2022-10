Roost aan de Singel gaat nu toch echt weg; nieuw plan voor Park Paardenveld in Utrecht

Roost aan de Singel gaat nu echt verdwijnen uit Park Paardenveld. Tegelijkertijd wordt gestart met de herontwikkeling van het park in Utrecht. De definitieve plannen moeten nog verder uitgewerkt worden maar in Park Paardenveld moet ‘vergroening en gezelligheid’ centraal staan.

Park Paardenveld in Utrecht is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een populair stukje groen langs de singel, maar de huidige inrichting is tijdelijk. De gemeente wil nu vaart maken met de herinrichting. Dat betekent wel dat Roost aan de Singel, de horecazaak in het park, weer moet verdwijnen.

Hoewel het definitieve ontwerp van het nieuwe Park Paardenveld nog niet af is, is er wel al meer bekend over hoe het park eruit kan gaan zien. Zo gaan de parkeerplekken en de weg die het park en de bebouwing (parkeergarage) scheiden weg, zodat het park een stuk groter wordt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Placemaking

Los van het maken van de feitelijke inrichting begint de gemeente ook met ‘placemaking’. Hiermee wordt bedoeld dat er gekeken gaat worden naar hoe het park een succesvolle plek kan worden, wat voor activiteiten er georganiseerd kunnen worden, wat de identiteit van het park moet worden en hoe het park het best kan ‘landen’ in de buurt en stad.

Zo wil de gemeente dat het park aantrekkelijk wordt voor jong en oud, dat er ruimte is om te sporten, dat er een goede balans is tussen reuring en rust, dat het aantrekkelijk is tijdens alle seizoenen en dat het ook allemaal nog eens duurzaam is. Horeca kan ook een rol spelen bij placemaking, dat zou in de plinten van de bebouwing kunnen of met kraampjes in het park. Dit moet de komende tijd allemaal verder duidelijk worden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

In een brief schrijft de gemeente over de placemaking: “Met het organiseren van tijdelijke functies en activiteiten zoals zomer- en winterevenementen, seizoensgebonden tijdelijke horecavoorzieningen, kinder- en ouderactiviteiten en urban sports, voegen we tijdelijk extra levendigheid toe en onderzoeken we tegelijkertijd wat past bij een nieuwe inrichting van het park.”

Wat ook nog een rol speelt is dat de erfpacht van de parkeergarage volgend jaar afloopt. Dit biedt volgens de gemeente mogelijk extra kansen voor horeca of andere functies in het gebouw.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Over Roost aan de Singel zegt de gemeente in de brief: “Als pop-up restaurant heeft Roost, in het kader van placemaking, de gewenste levendigheid toegevoegd aan het park. De sociale veiligheid in het park is verbeterd, bezoekers van het park maakten gebruik van de toiletvoorziening en Roost werkte mee aan opruimacties. We waarderen de inzet van de ondernemer in de afgelopen 6 jaar voor het park en de omgeving. De ondernemer erkent dat de gemeente geen enkele juridische verplichting naar hem heeft, maar is natuurlijk teleurgesteld dat het nu eindigt op deze plek. Samen met de ondernemer van Roost zijn andere mogelijke locaties voor tijdelijke of permanente horeca in de stad besproken.”

