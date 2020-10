Rotsoord en Hof van Cartesius worden Zusterparken van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Bewoners, ondernemers en initiatiefnemers dopen op 30 oktober Rotsoord en het Hof van Cartesius om tot Zusterparken van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

De bewoners en ondernemers op Rotsoord en de initiatiefnemers van het Hof van Cartesius in het Werkspoorkwartier verenigen zich als ‘buurtvergroeners’. Deze groep heeft de missie om meer groen tussen de Zusterparken in de steden en natuur van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug te laten groeien.

Op vrijdag 30 oktober dopen zij Rotsoord en het Hof van Cartesius daarom om tot Zusterparken. Die dag onthullen de buurtvergroeners de nieuwe naambordjes van beide kersverse Zusterparken, dat gebeurt met een online ceremonie.

Natuur onder druk

Volgens de initiatiefnemers wordt het groen om ons heen steeds belangrijker. “Om op adem te komen, om vrolijk van te worden en om in te bewegen, zeker nu meer mensen aan huis gebonden zijn. Dat geldt zowel voor groen dichtbij huis als voor groen verder weg.” Toch staat de kwaliteit van de natuur onder druk, zeggen de buurtvergroeners. Het gebruik van de parken neemt toe, maar het aantal gebruikers ook.

Daarom bundelt Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de krachten met buurtvergroeners en hebben zij samen Zusterparken opgericht. In Utrecht, maar ook in Amersfoort komen er steeds meer van dit soort parken. Iedereen die zich wil inzetten voor het verbeteren en beheren van de natuur in en om Utrecht, mag meedoen.