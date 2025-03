Rotterdammer overvalt Utrechtse snackbar maar wordt in de zaak nog aangehouden

In de nacht van zondag op maandag heeft een man uit Rotterdam een overval gepleegd op een Utrechtse snackbar. Het incident gebeurde rond middernacht. Nog voordat de man de benen nam, werd hij al aangehouden.

De 31-jarige Rotterdammer liep de snackbar aan de Lange Jansstraat binnen en haalde daar een mes tevoorschijn. Hij pakte vervolgens een onbekend geldbedrag uit de kassa. Een medewerker sprak hem hier alleen op aan, en wist de man rustig te houden. In de tussentijd werd namelijk de politie al gebeld.

Nog voordat de man de benen had genomen, stond de politie al in de zaak. De man is aangehouden door de politie. Het mes waarmee hij de snackbar inliep, is in beslag genomen.